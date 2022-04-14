Bitlis'te arazi kavgası: 1 ölü

Bitlis'in Hizan ilçesinde çıkan arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Hizan ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı yüzünden iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Sedrettin Taylan (31), olay yerinde hayatını kaybetti.

Taylan'ın cansız bedeni otopsi için Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.