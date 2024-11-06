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        Haberler Gündem Bitlis'te bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Güncel haberler

        Bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilogram uyuşturucu

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 02:31 Güncelleme: 06.11.2024 - 02:33
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        Bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilo uyuşturucu
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı" bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 Kasım'da operasyon düzenleyen ekipler, M.E. yönetimindeki tırda yaptıkları aramada, bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.E, işlemlerin ardından çıkarıldığı Tatvan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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