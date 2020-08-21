Dün akşam üstü evinin önünde kimliği belirlenemeyen iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan Tatvan'a bağlı Dönertaş Köyü Muhtarı Şahin Barlak hayatını kaybetti.

OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırının terörle bağlantısı olduğunu belirten Bitlis Valiliği gerekli soruşturma ve operasyonun başlatıldığını bildirdi.