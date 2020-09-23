Bitlis'in önemli turizm destinasyonlarından Bitlis Kalesi'nde, surların dibinde bulunarak, kale sınırları içindeki zabıta binasının deposuna götürülen Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait mermer kitabe çözümlenerek kayıt altına alındı.
AA'nın haberine göre birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bitlis'te, il merkezindeki kaya bloklarının üzerine kurulan Bitlis Kalesi, ihtişamlı yapısı ve geçmiş dönemlere ait eserleriyle kentin turizmine katkı sunuyor.
Ahlat Müze Müdürlüğünce kalede yürütülen kazılar sırasında, tarihe ışık tutan buluntular ortaya çıkarılarak kayıt altına alınıyor.
Bu kapsamda kalenin çevresinde araştırma yapan kazı ekibi, mezar taşına benzetilen mermerin, daha önce zabıta ekiplerince bulunan ve zarar görmemesi için depoya kaldırılan kitabeye ait olduğunu öğrendi.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekip, mermerin, Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait tamirat kitabesi olduğunu tespit etti.
1533-1534 yıllarında yazıldığı belirlenen tamirat kitabesi, çözümünün yapılmasının ardından Ahlat Müze Müdürlüğüne teslim edilerek kayıt altına alındı.
Kitabede, 'Türk'ün, Arap'ın, Acem'in tek hükümdarı ve cihan hakimi Selimşah oğlu Sultan Süleyman tarafından bu kale yenilenmiştir.' ifadesinin yazıldığı öğrenildi.
"KİTABEYİ MÜZEYE TESLİM ETTİK"
Kazı çalışmalarına koordinatörlük yapan Fırat Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Korkmaz Şen, yaptığı açıklamada, tarihi kaynaklara göre Bitlis Kalesi'nde birçok kitabenin olduğunu söyledi.
Araştırmalarda bugüne ulaşan kitabe sayısının çok az olduğunun farkına vardıklarını anlatan Şen, şöyle konuştu:
"Önceden Kanuni Sultan Süleyman dönemine 1535-1536 yıllarına ait bir kitabeyi kamuoyuyla paylaşmıştık. 2019'daki kazı çalışmaları kapsamında da Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait ikinci bir tamirat kitabesine ulaştık. Kale etrafındaki araştırmalarımız ile vatandaşlarla yaptığımız görüşmelerde, burada yazılı bir taşın bulunduğunu ancak bunun bir mezar taşı olduğunun rivayet edildiğini söylediler. Taşın da bugünkü zabıta binasına kaldırıldığını söylemeleri üzerine binaya giderek yerinde inceleme fırsatımız oldu."
Yaptıkları incelemede taşın, kalenin tamirat kitabesi olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan Şen, Hicri 940 yılına ait dikdörtgen kitabenin 1533-1534 yıllarına tekabül ettiğini aktardı.
Şen, "Kitabede, 'Türk'ün, Arap'ın, Acem'in tek hükümdarı ve cihan hakimi Selimşah oğlu Sultan Süleyman tarafından bu kale yenilenmiştir' yazıldığını belirledik. Yazışmaların ardından kitabeyi, Ahlat Müze Müdürlüğüne teslim ettik. Bununla ilgili bilimsel çalışmalarımızı hazırladık. Aralık ayında da yayınlanacak şekilde gerekli yerlere gönderdik" bilgisini verdi.
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