        Bitlis Kalesi'ndeki kazılarda tuğla zemin ve kalenin anahtarı bulundu

        Bitlis Kalesi'ndeki kazılarda tuğla zemin ve kalenin anahtarı bulundu

        Bitlis'te Ahlat Müzesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve Bitlis Eren Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yunus Emre Karasu'nun bilimsel danışmanlığında yapılan arkeolojik kazılarda tuğla zemin ve kalenin kapısına ait olduğu düşünülen anahtar bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 11:48 Güncelleme: 26.09.2025 - 11:48
        • 1

          Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Ahlat Müze Müdürlüğü'nce Bitlis Kalesi'nde kazı çalışması yapıldı. Kalenin güneyinde yoğunlaşan çalışmalarda, bölgenin tarihine ışık tutan önemli bulgulara rastlandı.

           

        • 2

          Bitlis Eren Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Karasu'nun bilimsel danışmanlığında yapılan kazılarda, tuğla zemin ve kalenin kapısına ait olduğu belirtilen anahtar bulundu.

        • 3

          15 kişiyle yürütülen kazı çalışmalarında 7 Müslüman mezarı, sivil mimari kalıntılar, tandırlar, ocaklar, sikkeler, lüleler, kandiller, süs ve metal objeler de ortaya çıkardı.

        • 4

          ANAHTAR 16. YÜZYILA TARİHLENİYOR

          Bitlis Kalesi Kazı ve Müze Temsilcisi Azad Örmek, "Kazı ekibimizle yaklaşık 26 açma, 3 sondajda kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kazı çalışmalarında çok sayıda taşınır ve taşınmaz kültür varlığı ortaya çıkarıldı. Çalışmalarda 7 Müslüman mezarı ve sivil mimarilere ait yapı kalıntıları, su sarnıçları, su künkleri, ocaklar, tandırlar ve saray kabul mekanı ortaya çıkarıldı. Taşınırlara baktığımızda ise çok sayıda sikke, seramik parçası, lüleler ve önemli sayabileceğimiz bir anahtar ortaya çıkarıldı.

        • 5

          Bu anahtar daha önce ortaya çıkardığımız anahtarlardan farklı olarak boyutunun büyük olması, dairesel bir tutma ve çift dişli kilitleme çıkıntısına sahip olmasıyla farklı özelliği göstermektedir. Bu anahtarın çıktığı yapı katmanına bakıp ve çıktığı alana baktığımızda ise bunun diğer buluntularla desteklediğimizde 16. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Bu anahtarın kalenin asıl ana giriş kapısına ait olabileceğini düşünmekteyiz" dedi.

        • 6

          "İLK DEFA TUĞLA ZEMİN DÖŞEMESİNE RASTLADIK"

          Örmek, bu yıl kalenin saray bölümü denilen bölgesinde kazı çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ifade ederek, "Saray kabul mekanı tonozlu bir üst örtüye sahip. Fakat tonozlu üst örtüsü günümüze kalmamış. Günümüze kalan yapı unsurları yaklaşık 2 metre yüksekliğinde, duvar kalıntısı 80 santimetre kalınlığındaki duvar kalıntısı.

           

        • 7

          Duvarlar, Bitlis'in yerli kesme taşından dolgu tekniğiyle yapılmış. Farklı olarak da 2004'ten beri yapılan kazılarda ilk defa karşımıza çıkan tuğla zemin döşemesine rastladık. Bu da önemli bulgularımız arasında" diye konuştu.

