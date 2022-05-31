Osmaniye'de arazide bitkin halde bulunan tilki ve çakal yavrusu koruma altına alındı.

Merkeze bağlı Dereobası köyü kırsalında vatandaşların bulduğu tilki yavrusu ile Kadirli ilçesine bağlı Tozlu köyü yakınlarında bulunan çakal yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Görevliler, Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezine getirdikleri iki hayvanı bakıma aldı.

Yavruların burada yeterli büyüklüğe ve güce kavuşmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.