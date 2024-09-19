Bitki severlerin korkulu rüyası: Aşırı sulamanın kurbanı bitkinizi kurtarmak mümkün mü?
Evdeki bitkiler, doğaya yakın hissetmenin en güzel yollarından biri. Ancak, bazen onları fazla şımartıp suya boğabiliriz. Aşırı sulama, bitkilerin en yaygın ölüm nedenlerinden biridir. Neyse ki, bitkinizi hayata döndürmek için uygulayabileceğiniz etkili adımlar var. İşte detaylar!
- 1
Bitkilerinizin sağlıklı kalmasını sağlamak bazen zor olabilir. Özellikle aşırı sulama, en dikkatli bitki severlerin bile karşılaştığı bir sorun. Neyse ki, bitkinizi bu nemli felaketten kurtarmanın yolları var. İşte detaylar!
- 2
AŞIRI SULANMIŞ BİTKİYİ DEĞERLENDİRMEK
Bitkinizi güneşten gölgeye getirin. Tamamen güneşte olan bitkiler bile aşırı sulanmış olabilir. Bitkinin rengini inceleyin. Yaprakları açık yeşilse ya da sararmışsa bu, aşırı sulanma belirtisidir. Verdiği filizler yeşil değil de kahverengiyse bu da benzer bir işarettir.
- 3
SAKSININ ALT KISMINA VE TOPRAK RENGİNE BAKIN
Saksının alt kısmına bakın. Hiç drenaj deliği yoksa o zaman büyük ihtimalle bitkinin aşırı sulanma sorunu vardır çünkü suyun fazlası, saksının içinde kalıp kökleri boğar. Bitkiyi kurtarmak için delikleri olan yeni bir saksı almanız gerekir.
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- 4
Toprağın rengine de bakmanız önemlidir. Toprak yeşilse bu aslında aşırı miktarda suda yetişen su yosunudur. Yeni toprak almanız gerekir.
Bitkinin solup solmadığına ve hiç filiz vermediğinde dair işaretler arayın. Bunlar, bitkinin aşırı sulanmaktan ölmeye başladığının işaretidir.
- 5
AŞIRI SU VERİLEN BİTKİLERİN BAKIMINI YAPMAK
Bitkiyi gölgede tutun. Aşırı su verilen bir bitkinin üst kısımları susuz kalır. Bitki daha yavaş kuruyacaktır ama bu, bitkinin aşırı strese girmesini engelleyecektir. Ayrıca kökleri kenarlardan gevşetmeye çalışmak için saksının yanlarına hafifçe vurabilirsiniz. Toprağın ya da bitkinin üst kısmını nazikçe tutup saksıdan dışarı çıkarın.
- 6
Bitkiyi yeniden bir saksıya ekmeden önce birkaç saat ya da yarım gün saksının dışında bırakın. Bitkiyi fırın ızgara telinin üstüne koymak, havanın kökleri bir süre kurutmasını sağlayacaktır. Köklerin kahverengi olup olmadığına dikkat edin. Sağlıklı kökler beyaz olur.
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- 7
Drenaj delikleri olan yeni bir saksı edinin. Bitkiye, suyunu boşaltabileceği daha çok yer sağlamak için alt kısma biraz çakıl taşı ya da bitki taban örtüsü koyabilirsiniz. Köklere zarar vermemeye özen göstererek üstünde su yosunu olan toprağı bitkiden ayırın. Tekrar kullanılmaması için bu toprağı çöpe atın.
- 8
Köklerde aktif halde çürüme olup olmadığını belirleyin. Kökler kokmaya ve çürüyüp kompost benzeri bir şeye dönüşmeye başlarsa, yeniden ekmeden önce kökün bu kısımlarını kesmeniz gerekir. Yalnızca kesinlikle hastalıklı ve/veya çürüyen kısımları kesmeye dikkat edin.
- 9
Bitkiyi yeni saksıya koyun ve köklerin etrafındaki alanları yeni toprakla doldurun. Dışarısı çok sıcaksa yaprakları nemlendirin. Bu, toprağa aşırı su vermeden yaprakların biraz su almasına yardım eder.
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- 10
Toprağın üst kısmı kuruyana kadar bekleyin, sonra da hafifçe sulayın. Fazla suyun akması için saksının altına bir saksı altlığı koyabilirsiniz.
- 11
AŞIRI SULAMA SONRASINDA BİTKİLERİ ESKİ HALİNE GETİRMEK
Bitkiyi sadece toprağın yüzeyi kuru olduğunda sulayın. Toprak tamamen kuruyuncaya kadar beklemeyin, yoksa bitkinin şoka girmesine neden olabilirsiniz. Her sulamadan önce yüzeyi test edin.
- 12
Bitkide tekrar yeni filiz görene kadar gübre koymayın. Kök sisteminin, bu besin maddelerini emmesi için sağlıklı olması gerekir. Ayrıca, gübre, sağlıksız kökleri yakabilir.
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- 13
Bitki, yeni filiz verdikten sonra sulama yaparken arka arkaya iki kere gübreleyin. Bu, bitki iyileşirken daha çok besin maddesi almasına yardımcı olacaktır. Bitki tümüyle iyileştikten sonra her 7 ila 10 sulamada bir gübreleyin.
Kaynak: WikiHow