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        Haberler Spor Basketbol Bitexen, Basketbol Süper Ligi ana sponsoru oldu - Basketbol Haberleri

        Bitexen, Basketbol Süper Ligi ana sponsoru oldu

        Dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´nin ana sponsorlarından birisi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:47 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:47
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        Bitexen, Basketbol Süper Ligi ana sponsoru oldu
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        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Bitexen arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. İstanbul´da bir otelde gerçekleştirilen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sponsor firmanın yönetim kurulu başkanı Kemal Cenk Erdem ve basın mensupları katıldı.

        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sponsorluk anlaşmasını imzaladıkları için gururlu ve heyecanlı olduklarını vurgulayarak, "Basketbol heyecanın ve birlikteliğin yüksek olduğu bir spor. Ligimizde artan rekabet dozu ve takımlarımızın uluslararası başarıları da basketbolumuzun cazibesini artırıyor. Takımlarımızın Avrupa´daki başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. 2023-2024 sezonunda kadınlarda 8, erkeklerde 11 takımımız, Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek. Bütün takımlarımıza temsilcilerimize başarılar dilemek istiyorum. Ülkemizin yenilikçi ve öncü kuruluşlarından biri olan Bitexen´in basketbol ailemize katılması hepimize gurur ve heyecan veriyor. İnanıyorum ki bu anlaşma, daha uzun sürecek işbirliğinin başlangıcı olacaktır. İmzaladığımız sponsorluk anlaşmaları, kulüplerimizin finansal olarak desteklenmesini sağlamaktadır. yaptığımız anlaşmanın değeri, bizler için çok büyük. Hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.

        ERDEM: EN BÜYÜK GAYEMİZ, TÜRK SPORUNUN YENİ BAŞARILAR KAZANMASI

        Sponsor firmanın yönetim kurulu başkanı Kemal Cenk Erdem ise Türk sporuna desteklerinin her zaman devam edeceğini belirterek, "Türkiye´de 3 milyondan fazla kullanıcıya hizmet ediyoruz. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde spor dünyasında 18´den fazla fan token çıkardık. Hem fan token hem de sosyal tokenlarla spor camiasına kullanıcılarımıza destek vermek ve spor camiasına destek olmaya çalışmaktayız. Bugün TBF ile 3 yıllık bir sponsorluk anlaşması imzaladık. Bu anlaşmamız ile basketbol alanında hem teknoloji hem de block chain yapılarıyla maksimum fayda sağlamayı hedeflemekteyiz. En büyük gayemiz, Türk sporunun yeni başarılar kazanması ve beraberinde ülkemizin her yerinde basketbolu sevdirmek. Yeni sezonda tüm kulüp ve spor camiamıza başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

        "KULÜPLERE DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK"

        Türkiye´de birçok branşta çok sayıda kulübe destek olduklarını belirten Erdem, "30´dan fazla spor kulübüne destek veriyoruz. Sadece erkek futbolda değil, kadın futbolda da desteklediğimiz takımlar var. Şimdi de federasyon ile işbirliğine imza attık. Biz gençliğimize faydayı, maksimuma çıkarmayı ve yeni teknolojilerle kulüplere destek olmayı istiyoruz. Eğer şartlar oluşursa fan token benzeri projeleri devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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