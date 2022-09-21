Bitcoin Fed'i beklerken düştü

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Kripto para piyasaları Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Bitcoin dün 19.600 doların üzerini görürken yeterli risk iştahı olmamasıyla yönünü yeniden aşağı çevirdi.

Bitcoin bu sabah itibarıyla günlük yüzde 2.22 düşüşle 18.907 dolara geriledi. Benzer şekilde Ethereum da yüzde 2 gerileyerek 1.328 dolara düştü.

RIPPLE'DA YÜKSELİŞ

Binance Coin yüzde 1.6 geriledi. Cardano ve Dogecoin bu sabah itibarıyla yatay bir seyir izlerken Ripple yüzde 5.7 yükselerek dikkat çekti. Ripple'ın ABD'de SEC ile devam eden davasının uzlaşmayla sona ereceğine yönelik haberler bu yükselişte etkili oldu. Bu haberler henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Analistler Fed'den bugün ağırlıklı olarak 75 baz puanlık bir faiz artırımı beklendiğini ancak ihtimal dahilinde görülen 100 baz puanlık bir faiz artırımı gelmesi durumunda kripto paralarda satış baskısı olabileceğini belirtti.

Fed'in faiz kararı bugün saat 21.00'da açıklanacak.