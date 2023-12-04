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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin 41.000 doları aştı - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin 41.000 doları aştı

        Bitcoin haftaya yüzde 5'lik yükselişle başlarken Nisan 2022'den bu yana ilk kez 41.000 doların üzerine tırmandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 08:42 Güncelleme: 04.12.2023 - 08:42
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        Bitcoin 41.000 doları aştı
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        Fed'e yönelik 'güvercin duruş' beklentisi ve düşen tahvil faizleri kripto paraları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

        Haftanın ilk gününde Bitcoin yüzde 5 yükselerek 41.430 doları gördü. Böylece Nisan 2022'den bu yana ilk kez 41.000 doların üzerine çıkmış oldu.

        Kripto para piyasasında sabaha karşı hızlanan yükseliş Bitcoin'le sınırlı kalmadı. Ethereum günlük yüzde 4 değer kazanarak 2.245 dolara çıkarken, Binance Coin yüzde 0.7, Ripple yüzde 2, Solana yüzde 1.3, Cardano (ADA) yüzde 2.7, Dogecoin yüzde 3.3, AVAX ise yüzde 0.8 değer kazandı.

        BİR AYDA YÜZDE 20 YÜKSELDİ

        Son yükselişle beraber Bitcoin son 1 ayda yatırımcısında dolar bazında yüzde 20 kazandırdı. Bu harekette Fed'e yönelik sıkılaşmanın sonuna gelindiği beklentisi ve buna bağlı olarak düşen ABD tahvil getirileri etkili oldu.

        Son 1 ayda ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 4.41'den yüzde 4.25'e geriledi. Söz konusu dönemde 2 yıllık tahvilin getirisi de yüzde 4.95'ten yüzde 4.60'ya geriledi. Piyasalarda mart ayında Fed'den bir faiz indirimi gelebileceği daha güçlü bir olasılık olarak fiyatlandıkça tahvil getirileri düştü.

        Bu bir ayda kripto paraların toplam piyasa değeri yaklaşık 250 milyar dolar artarak 1.54 trilyon dolara çıktı.

        Bitcoin 20223 genelinde şu ana kadar yüzde 150 değer kazandı.

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