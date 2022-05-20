Bitcoin 30.000 dolardan ayrılamıyor

Dün 29.000 doların altını gören Bitcoin bu sabah yeniden 30.000 dolarlık kritik seviyenin üzerine tırmandı.
Önceki gün ABD'de enflasyonun şirket kârlarını beklenenden daha olumsuz etkileyeceğine dair beklentinin artmasıyla Fed'in enflasyonla mücadele için daha agresif bir tutum takınmak zorunda kalabileceğine yönelik bir kanaat oluştu. Fed Başkanı Jerome Powell da salı günü yaptığı son açıklamada enflasyonla mücadelede gerekirse daha agresif adımlar atmaya hazır oldukları mesajını verdi.
Bu gelişmelere paralel olarak Bitcoin dün 28.870 dolara kadar geriledi. Ancak son 1 haftadır olduğu gibi gelen tepki alımlarıyla sabaha karşı 30.600 doların üzerini gördü. Dünyanın en büyük kripto parası son 24 saatte yüzde 3.9 yükseldi.
KARARSIZ HAREKET
Böylece Bitcoin son 1 haftada ikinci kez 29.000 doların altına gerilemesinin ardından 30.000 dolarlık psikolojik seviyenin üzerine tırmanmış oldu. Bitcoin hafta genelinde 28.700-31.200 dolar aralığında inişli çıkışlı bir hareket izledi. 30.000 doları şu ana kadar kalıcı bir şekilde ne aşağı ne de yukarı yönlü olarak kırabildi.
Kripto para piyasasında geçen haftaya UST ve LUNA krizi damga vurmuştu. Yatırımcıların milyarlarca doları bir kaç gün içinde erirken Bitcoin geçen hafta 27.000 doların altına gerilemişti.
PİYASA GENELİ YÜKSELDİ
Bugün Ethereum da yüzde 4 değer kazanarak 2020 dolara çıktı. Binance Coin yüzde 4.3 yükselirken, Ripple yüzde 7.4, Cardano yüzde 5.4, Solana yüzde 2.8, Dogecoin ise yüzde 3.2 değer kazandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!