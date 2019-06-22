22 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en popüler para birimi Bitcoin son haftalardaki hızlı yükselişini sürdürüyor. Bitcoin dün TSİ 2.30'da 15 ay sonra ilk defa 10 bin dolar seviyesinin üzerine tırmandı. Sabah saat 6.15 itibarıyla ise 10 bin 839 dolarla yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Buradan gelen satışların ardından saat 10.00 itibarıyla 10 bin 700 ila 10 bin 800 dolar arasında bir seyir izliyor. Bitcoin'de işlem hacmi de son 24 saatte yüzde 12 artarak 21 milyar dolara ulaştı. Bu son hareketle beraber Bitcoin 2019 genelinde dolar karşısında yüzde 187 değer kazanmış oldu. Son 24 saatteki yükseliş ise yüzde 11 oldu.
FACEBOOK'UN AÇIKLAMASI TALEBİ ARTIRDI
Son yükselişte salı günü sosyal medya devi Facebook'un kripto para piyasasına gireceğini resmen açıklaması etkili oldu. Facebook, kripto parası Libra'yı gelecek yıl kullanıma sunmayı planlıyor. Gelecek yıl mayıs ayında her 4 yılda bir olduğu gibi Bitcoin madenciliği ödüllerinin yarı yarıya düşürülmesi planlanıyor. Piyasadaki enflasyonu kontrol altına almayı hedefleyen bu uygulamayla genelde piyasada arz eksikliği baş gösteriyor. Benzer tarihte Facebook'un Libra'yı piyasaya sürmesiyle bu arz açığının artması bekleniyor. Bu beklenti de şu anda Bitcoin'e talebi artırıyor.
'15 BİN DOLARI GÖREBİLİR'
Bunun yanında haftaiçi kripto para platformu Gemini´nin ortak kurucusu ve Bitcoin yatırımcısı Tyler Winklevoss, Bitcoin´deki söz konusu artışın devam etmesiyle en büyük kripto para biriminin 15 bin dolara kadar çıkabileceğini söyledi. Winklevoss, Bitcoin´in 10 bin dolar düzeyini gördükten sonra 15 bin dolar düzeyinin "kesinlikle" görülebileceğini belirtti. Bitcoin'in erken yatırımcılarından olan ve açıklamaları piyasa tarafından dikkate alınan Tyler Winklevoss'un bu değerlendirmesi de dünyanın en büyük kripto para birimine yönelik algının olumlu yönde değişmesine yardımcı oldu.
FAİZ İNDİRİM İHTİMALİ DESTEKLİYOR
Analistler bunun yanında kripto para birimlerinin bu haftaiçi merkez bankaları tarafından yapılan açıklamalar tarafından da desteklendiğini belirtiyor. ABD, Avustralya ve Avrupa merkez bankaları art arda yaptıkları açıklamalarla faiz indirim sinyali verdiler. Bu da dünya genelinde ülke tahvil getirilerinin düşmesine yol açtı. Hatta Almanya ve Fransa'da tahvil fazileri sıfırın altına geriledi. Bu da yatırımcıları farklı araçlara yönlendirdi. Bitcoin hızlı bir yükseliş yaşarken aynı sebepten altının ons fiyatı da 6 yıl sonra dün ilk kez 1400 doların üzerine çıktı.
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