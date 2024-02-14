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Kripto paralar Bitcoin spot ETF'lere girişlerin özellikle son 1 haftada hızlanmasıyla 2024'teki yükselişini sürdürüyor.

Bitcoin bugün 51.900 doların üzerine çıktı. Dünyanın en büyük kripto parasındaki günlük yükseliş yüzde 6'yı buldu. Böylece Bitcoin 2024 genelinde dolar bazında şu ana kadar yatırımcısına yüzde 22.6 kazandırmış oldu.

Son yükselişle beraber Bitcoin'in toplam piyasa değeri Aralık 2021'den bu yana ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı. Piyasa değeri Kasım 2021'de 1 trilyon 280 milyar dolarla rekor kırmıştı. Aynı tarihte Bitcoin 68 bin 789 dolarla tarihi zirvesini görmüştü.

ZİRVEYE YÜZDE 33 KALDI

Tarihi zirvesine yükselmesi için Bitcoin'in yüzde 33 daha yükselmesi gerekiyor. Son zamanlarda yeni tarihi zirvenin yakın zamanda gelip gelmeyeceği tartışılırken dün ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 2.9'luk beklentiye karşın yüzde 3.1 gelmesi rekor beklentilerinin ötelenmesine yol açmıştı. Veri sonrası Fed'in faiz indirimlerine öngörülenden geç başlayacağına dair bir beklenti oluşunca dolar küresel olarak güçlenirken Bitcoin 50 bin doların üzerinden 48 bin 400 dolara kadar geriledi.

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Ancak enflasyon verisinin etkisi kısa sürdü.

10 Ocak'ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) spot Bitcoin ETF'lerine onay vermesini açıklaması halihazırda yükseliş trendindeki Bitcoin'deki alımları destekledi. Söz konusu karar öncesinde Bitcoin 46.100 dolardan işlem görüyordu.

Uzun süredir beklenen bu onayın gelmesiyle kripto para piyasasında ağırlıklı olarak Fed'e yönelik beklentiler ve Fed yetkililerinin açıklamaları etkili oldu.

PİYASA GENELİNDE YÜKSELİŞ

Analiz platformu Coinmarketcap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri ise bugün 1 trilyon 920 milyar doları aştı.

Piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan kripto paralara bakıldığında Ethereum günlük yüzde 4.5, Solana yüzde 6.7, Binance Coin yüzde 3.8 Ripple yüzde 2.9, Cardano (ADA) yüzde 7, Avalanche (AVAX) yüzde 6.1, Dogecoin ise yüzde 2.6 değer kazandı.