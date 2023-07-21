Bisikletliyi öldüren sürücü her yerde aranıyor!

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Kadıköy Bostancı'da polis noktasından kaçarak bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan Temel Ü. 4 gündür yakalanamadı. Doğanay Güzelgün'ün ablası, "Bir an önce yakalanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

DHA'nın haberine göre Bostancı Sahil Yolu'nda geçtiğimiz salı sabahı polis kontrolünden kaçan Temel Ü.'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

REKLAM Kaza sonrası Temel Ü. olay yerinden kaçtıktan sonra kayıplara karıştı. Doğanay Güzelgün'ün ailesi şüphelinin bir an önce yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istiyor.

"BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI VE EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM" Doğanay Güzelgün'ün ablası Gülenay Güzelgün Erol, "Bir an önce yakalanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Davanın takipçisi olacağım en ağır cezayı alması için asla davayı bırakmayacağım. Dünyanın bana göre en saçma olayı sabahın köründe o kişinin gelip benim kardeşimi bulması çok saçma. O gün sabah 05.30 gibi olay olmuş, ben yataktan fırladım, evin içinde dolaşıyorum kendi kendime ne oluyor bana dedim. Yattım 10 dakika sonra hastaneden aradılar " dedi. REKLAM