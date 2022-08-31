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Bisiklet Sergisi, Adalar Müzesi'nde açılıyor

31.08.2022 - 15:07 | Güncelleme: ABONE OL
Bisiklet Sergisi, Adalar Müzesi'nde açılıyor

Adalar Müzesi Bisiklet Sergisi, 'Bisiklet üzerinde 137 Yıl' temasıyla, 1 Eylül Perşembe günü Saat 16.00'da, Adalar Müzesi'nin Büyükada Aya Nikola ana binasında açılıyor

Bisiklet Sergisi, Adalar'ın yıllar içinde alamet-i farikasına dönüşmüş bisikletin tarihine, İstanbul'a ve özellikle de Adalarımız'a gelerek yaygınlaşmasına ışık tutuyor.

Ünlü yazarlardan sporculara, tarihi kişiliklerden, yerel halka bisikletle büyüyen, ada yollarını bisikletle arşınlayan pek çok Adalı'nın, yolu Adalar'dan geçmişlerin bisikletleri, aksesuarları, sözlü tarih anlatıları ve hatıraları serginin belkemiğini oluşturuyor.