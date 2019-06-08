Ayrılsak da Beraberiz projesinde her şeyi kendi aralarında yaptıklarını belirten Güven “Bazen izlerken kendi kravatlarımı da görüyorum mesela” dedi.



Hülya Koçyiğit’in aile yaşantısından sorduğu sorularda Güven çocuklarıyla ilgili, “Bence çocuklara bırakılacak en güzel miras şükretmektir. Şartım yok, pazarlığım yok, çocuklarımı koşulsuz seviyorum. Evde başarı stresi yok bizim, olursa olur, olmazsa olmaz ama çok ta başarılılar” dedi.