08 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gelecekte bizi neler beklediğini anlatan Birol Güven Yeşilçam’a da atıfta bulunarak, “Dijital uygarlığın başındayız her şey değişecek ama alfa çocukları da sizin filmlerinizi seyredecek” dedi.
Gerçek rüyanın beyaz perde olduğunu söyleyen Güven, “Haftalık 140 dakika dizi çeken yönetmenlerin en büyük hayali de sinema filmi çekmektir” sözleriyle sinemanın hayatındaki önemine değindi.
Güven, “Hayata karşı görüşlerim sürekli değişiyor, Mandıra Filozofu’nu şimdi yazmak isterdim” dedi.
Hayatında çokça kullandığı cümlelerden biri, “Mutsuzluğun sırrı yanlış hedeftir” olduğunu belirten Güven, “Mandıra Filzofu’nda da bu cümleyi buluyorsunuz” dedi. Mandıra Filozufu’nu çektikleri koya bir cezaevi inşa ettiklerini söyleyen Birol Güven bu cezaevinde de yeni filmi Dijital Esaret’i çektiklerini belirtti.
Çocuklar Duymasın için hikayeyi Tamer Karadağlı ve Julia Roberts’ı düşünerek yazdığını belirten Birol Güven, ilk projesi Ayrılsak da Beraberiz için de “Türkiye’nin en uygun bütçeli işlerinden biriydi” dedi.
Ayrılsak da Beraberiz projesinde her şeyi kendi aralarında yaptıklarını belirten Güven “Bazen izlerken kendi kravatlarımı da görüyorum mesela” dedi.
Hülya Koçyiğit’in aile yaşantısından sorduğu sorularda Güven çocuklarıyla ilgili, “Bence çocuklara bırakılacak en güzel miras şükretmektir. Şartım yok, pazarlığım yok, çocuklarımı koşulsuz seviyorum. Evde başarı stresi yok bizim, olursa olur, olmazsa olmaz ama çok ta başarılılar” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!