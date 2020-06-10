Birleşik Krallık'ta ırkçılık karşıtı gösteriler!

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan gösteriler, Amerika'nın dört bir yanında devam ediyor.

Bir yandan ise, Floyd'un öldürülmesiyle birlikte Birleşik Krallık'ta da ırkçılık ve sömürge tartışmaları başladı.

HEYKELİ NEHRE ATTILAR

Habip Koçak'ın haberine göre, İngiltere ve İskoçya'da, birçok şehirde ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlendi. Bu gösteriler sırasında, İngiltere'nin Afrika'yı sömürmesinde önemli rol oynayan Cecil Rhodes'ın Bristol'de bulunan heykeli de nehre atıldı.

OXFORD'DA DA 'HEYKEL KALDIRILSIN' PROTESTOSU

Oxford'da toplanan bir başka gösterici grup ise, Oriel Kolej’in kapısında bulunan Cecil Rhodes’in heykelinin kaldırılmasını istedi... Binlerce kişinin katıldığı gösteride, konuşmacılar taleplerini dile getirdi, sloganlar atıldı... Ayrıca göstericiler, polis tarafından George Floyd'un boğazına bastırılarak öldürülmesi nedeniyle, 8 dakika 46 saniye saygı duruşunda bulundu.

ÜNİVERSİTE REDDETMİŞTİ

Bu arada, Cecil Rhodes heykelinin kaldırılması için daha önce de Oxford Üniversitesi’ne başvuruda bulunulduğu, ancak üniversite yönetiminin heykelin kaldırılmasını reddettiği öğrenildi.