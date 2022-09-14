Kraliçe II. Elizabeth'in naaşı halkın ziyaretine açıldı

HABERTURK.COM / AA

Birleşik Krallık başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e getirilen Kraliçe II. Elizabeth'in naaşı 19 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek cenaze töreni öncesi halkın ziyaretine açıldı.

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin kapalı tabutu, TSİ 14.22'de Buckingham Sarayı'ndan başlayan askeri geçit töreniyle parlamento binasındaki Westminster Hall'a taşındı.

Burada katafalka konulan Kraliçe Elizabeth'in naaşı, TSİ 19.00'da halkın ziyaretine açıldı.

Katafalka konma, hükümdarlar, konsort kraliçeler ve bazı siyasi liderler için düzenlenen resmi bir tören. Siyaset dünyasından bu törenin düzenlendiği son isim 1965'te hayatını kaybeden Winston Churchill olmuştu.

İKİ KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA KUYRUK

Kraliçe'nin tabutunu görmek isteyen on binlerce kişi, Westminster Hall'ün önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İki kilometre uzunluğa varan kuyruklar, Lambeth Köprüsü'nden Westminster Salonu'na kadar uzanıyor.

Bazı ziyaretçiler, 8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in tabutunu görebilmek için dün geceden bu yana kuyrukta bekliyor.

Birleşik Krallık Kraliçesi'nin tabutu, dün İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki St. Giles Katedrali'nden alınarak Birleşik Krallık başkenti Londra'ya getirilmişti.

Havaalanından alınan Kraliçe'nin tabutu, daha sonra kortej eşliğinde Buckingham Sarayı'na götürülmüştü.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Hükümet yetkilileri yaptığı açıklamada, Kraliçe'nin tabutunu ziyaret edeceklerin, havalimanlarındaki gibi çok sıkı güvenlikten geçeceği ve kalabalıkların uzun kuyruklara hazırlıklı olması uyarısında bulunmuştu.

Toplu taşımada da uzun kuyruklar ve gecikmelerin yaşanabileceği vurgulanan açıklamada, "Ziyaretçilerin bekleyeceği kuyruk hareket etmeye devam edeceğinden, insanların oturmak için çok az fırsatı olacak ve muhtemelen bir gece saatlerce ayakta durmaları gerekecek." denilmişti.

Bu nedenle, ziyaretçilerin, çocukları yanlarında getirmeye karar vermeden önce uyarıları dikkate alması gerektiğine dikkat çekilmişti.

Ziyaretçilerin yanlarında taşıyabileceği eşyalar konusunda da çok sıkı kuralların olduğuna yer verilen açıklamada, çok küçük ebatlarda bir çantayla giriş yapabileceği, bu çantaların da girişte kontrolden geçirileceği bildirilmişti. Ayrıca, çiçek, mum ve hatıra eşyalarının da ziyaret alanına alınmayacağı belirtilmişti.

Açıklamada, ziyaret esnasında kesinlikle görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyeceğinin de altı çizilmişti.

CENAZE TÖRENİ

Kraliçe'nin cenaze töreni Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Kraliçe 1953'te bu tarihi kilisede düzenlenen törenle taç giymiş, eşi Prens Philip'le 1947'de yine burada yapılan bir törenle evlenmişti.

18. yüzyıldan bu yana burada bir hükümdar için cenaze töreni düzenlenmemişti.

Fakat Ana Kraliçe'nin 2002'deki cenaze töreni bu kilisede yapılmıştı.

Dünyanın dört bir yanından liderler, pazartesi günü yapılacak törende Kraliyet Ailesi'ne eşlik etmeleri için davet edilecek.

Törene Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılması bekleniyor.