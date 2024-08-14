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        Haberler Dünya Birleşik Krallık'ın eski başbakanı Liz Truss, 'marul' şakası üzerine sahneyi terk etti | Dış Haberler

        Birleşik Krallık'ın eski başbakanı Liz Truss, 'marul' şakası üzerine sahneyi terk etti

        Birleşik Krallık'ın en kısa süren başbakanlıklarından birini yapan Muhafazakar Partili Liz Truss, kitabının tanıtımı için katıldığı bir etkinlikte, kampanyacıların sahne çatısından bir marul resminin altında "I crashed the economy" (Ekonomiyi ben çökerttim) yazılı bir pankartı açmasının üzerine sahneyi aniden terk etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 15:48 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:48
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        'Marul' şakasının ardından Liz Truss sahneyi terk etti
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        45 gün boyunca Birleşik Krallık'ın başbakanlığını yapan ve görevi sırasında "Truss, bir marulun çürümesinden daha hızlı sürede görevi bırakır mı?" yarışmasını kaybeden Liz Truss, yazdığı kitabın Suffolk'taki etkinliğinde hiç hoşlanmadığı bir sürprizle karşılaştı.

        Truss, sahnede ABD başkanlık seçimlerinde aday Donald Trump'a desteğini ifade ederken Led By Donkeys adlı kampanya grubu, arkasında büyük bir marul resmi bulunan uzaktan kumandalı görseli sahne çatısından açtı.

        Pankart, Truss'ın, "Trump'ı destekliyorum ve kazanmasını istiyorum. Görevdekiler hakkında biraz da bunu söylüyordum. Bence ortalama bir Amerikalı iyi durumda değil" ifadelerini kullandığı sıradı çatıdan sarkıtıldı.

        Birkaç dakika sonra sunucunun, "Bunun nereden çıktığı hakkında hiçbir fikrim yok" demesi üzerine bazı seyirciler güldü. Truss, duvara yansıyan görüntüyü görmesinin ardından "Bu hiç komik değil" diye mırıldanarak mikrofonu elbisesinden çıkarıp sahneyi terk etti. Ayrılırken izleyicilerden bazıları tarafından alkış aldı.

        Marul görüntüsü ve şakası, Truss'un başbakanlığının son günlerinde Daily Star'ın, Truss'un başbakanlıkta kalma mücadelesinin Tesco'dan alınan bir buzdağı marulundan daha uzun sürüp sürmeyeceğini görmek için marulun canlı yayınını başlatmasıyla ortaya çıktı.

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