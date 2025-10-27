Habertürk
        Birleşik Krallık Başbakanı Starmer Ankara'da | Dış Haberler

        Birleşik Krallık Başbakanı Starmer Ankara'da

        Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Milli Savunma Bakanı Güler, Starmer'i Mürted Hava Meydan Komutanlığında karşıladı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 15:12 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:12
        Birleşik Krallık Başbakanı Ankara'da
        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'yi ziyaret eden Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'i karşıladı.

        Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Starmer'i, Mürted Hava Meydan Komutanlığında karşıladı.

        Starmer'in beraberinde, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı.

        Birleşik Krallık Başbakanı Starmer'in, Türkiye ile İngiltere arasındaki, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin yürütülen görüşmeler hakkındaki son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracağı öğrenildi.

