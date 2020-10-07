Birkan Sokulu, bu kez medya tarafından tanınmayan bir sevgili buldu. Sokullu daha önce Berrak Tüzünataç ve Aslı Enver gibi ünlü isimlerle birlikte olmuştu.

EDA GÜRKAYNAK KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eda Gürkaynak Koç Lisesinden IB diplomasıyla mezun olmuştur. Daha sonra ABD'de bulunan New York Üniversitesinde lisans eğitimini tamamlayarak, Amerikanın en başalarılı Türk mezunları arasına adını yazdırmıştır.