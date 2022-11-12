Birkaç gün önce doğmuş! Sokağa bıraktılar!

AA

Konya'nın Karatay ilçesinde sokağa bırakılmış kız bebek bulundu. Kerimdede Mahallesi'nde, ara sokaktan gelen bebek sesini duyanlar, durumu polise bildirdi.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE DOĞMUŞ

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Henüz birkaç gün önce doğduğu belirlenen kız bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü.

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Yeni doğan yoğun bakımında müşahedeye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise bebeği bırakan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Güvenlik kameraları incelemeye alındı.