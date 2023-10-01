Biricik Suden: Hayalinizdeki kadını neden bende arıyorsunuz?
Biricik Suden, spor yapmaktan damarları belirginleşen kolunun fotoğrafını paylaşarak isyan etti. Bir arkadaşının eşi Mazhar Alanson'u aradığını ve "Birick'in damarları çıkana kadar spor yapması hoş mu?" diye sorduğunu açıklayan Suden, "Hayalinizdeki kadını neden bende arıyorsunuz?" ifadelerini kullandı
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Mazhar Alanson ile Biricik Suden, 2003'te dünyaevine girmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden 60 yaşındaki Suden, son yıllarda kendini spora verdi.
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"HOŞ MU?' DİYE SORMUŞ"
Kolunun fotoğrafını yayınlayan Biricik Suden, "Dün gece çok sevdiğimiz bir arkadaşımız Mazhar'ı arayıp, sohbet esnasında da 'Birick'in damarları çıkana kadar spor yapması hoş mu?' diye sormuş" ifadelerini kullandı.
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"HAYALİNİZDEKİ KADINI NEDEN BENDE ARIYORSUNUZ?"
Biricik Suden, ardından, "Ben de sormak istiyorum; hayalinizdeki kadını neden bende arıyorsunuz? Bunu da kendinize bir sorun" şeklinde konuştu.
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EŞİNDEN DESTEK
Mazhar Alanson da eşinin bu gönderisine alkış ve kalp emojileriyle destek vermeyi ihmal etmedi.
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"SEKS SIKINTISINI ÇEKTİĞİM BİR KONU DEĞİL"
Öte yandan Biricik Suden, daha önce bir takipçisinin mesajına kayıtsız kalamamıştı. Suden, "Vücut fit olabilir ama üzgünüm söylemek zorundayım; kadınsı hatlarınız gitmiş. Nerede o Banu Alkan tarzı, yuvarlak hatlı kadınlar? Evet, güzelsiniz. Sorun yok ama seksilik, kadınsı hatlar yok olmuş" yorumuna cevap vermişti.
Biricik Suden, bu mesajı, "Hiçbir zaman o söylediğiniz kadın tipi olmadım. Seks kısmını dert etmeyin. Sıkıntısını çektiğim bir konu değil" şeklinde yanıtlamıştı.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram