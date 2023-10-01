Biricik Suden: Hayalinizdeki kadını neden bende arıyorsunuz?

"SEKS SIKINTISINI ÇEKTİĞİM BİR KONU DEĞİL"



Öte yandan Biricik Suden, daha önce bir takipçisinin mesajına kayıtsız kalamamıştı. Suden, "Vücut fit olabilir ama üzgünüm söylemek zorundayım; kadınsı hatlarınız gitmiş. Nerede o Banu Alkan tarzı, yuvarlak hatlı kadınlar? Evet, güzelsiniz. Sorun yok ama seksilik, kadınsı hatlar yok olmuş" yorumuna cevap vermişti.



Biricik Suden, bu mesajı, "Hiçbir zaman o söylediğiniz kadın tipi olmadım. Seks kısmını dert etmeyin. Sıkıntısını çektiğim bir konu değil" şeklinde yanıtlamıştı.



Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram