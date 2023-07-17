Biricik Suden'den 'Özkan Uğur' tepkisine bir yanıt daha

Biricik Suden, "20 yıl önce babam vefat ettiği günün gecesi saat 24.00'ü geçiyordu, spor salonu açtırıp antrenman yapmıştım. Kimilerinin kederle başa çıkma yöntemi, hayat ve ölüm felsefesi, kimilerinden daha farklı olabiliyor. Özkan, sizin sanatçı olarak tanıyıp sevdiğiniz bir değerdi. Benim 44 yıllık arkadaşım, dostum, kardeşim... Çamur atma uğruna haddinizi aşmayın, aksi hale ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım" ifadelerini kullandı.