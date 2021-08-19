Birhan Keskin şiirleri 'Müzede Sahne'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Sakıp Sabancı Müzesi’nin beşincisini düzenlediği Müzede Sahne etkinliğine, şair Birhan Keskin’in şiirleriyle katılıyor.

Sanat yönetmenliğini Emre Koyuncuoğlu’nun yaptığı Müzede Sahne şiir okuması etkinliği, 19 Ağustos 2021 tarihinde saat 19:30’da Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras Ana Sahnede gerçekleştirilecek.

Emre Koyuncuoğlu’nun yönettiği programda, Birhan Keskin’in şiirlerini Mana Alkoy, Enes Mazak, Hazal Uprak, Ebru Üstüntaş ve Tevfik Şahin seslendirecek.

Gösteri sanatları alanında geniş bir yelpazeden isimleri, belli bir tema etrafında buluşturan Müzede Sahne, beşinci yılında “Şimdi ve Buradayız Aşkım!” sloganıyla düzenleniyor. Dünyanın geçirdiği zorlu sürece beraber bakıp yaraları topluca sarma çağrısında bulunan etkinlik, bu yıl dayanışma ve umut kavramlarına odaklanıyor.