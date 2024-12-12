Birce Akalay'ın Amsterdam anıları
Birce Akalay, kısa süreli Amsterdam'a gitti. Keyifli bir gün geçiren oyuncu, şehirde çektirdiği fotoğraflarını; "Hızlı ileri sarılmış bir gün" notuyla yayımladı
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Birce Akalay, kısa süreliğine çıktığı Amsterdam seyahatini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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Şehrin sokaklarında yürüyen ünlü oyuncu, kalabalığın keyfini çıkardı.
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Birce Akalay, şehrin farklı yerlerinde poz vermeyi ihmal etmedi.
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"YAKIN GEÇMİŞTEN BİR TATİL"
Ünlü oyuncu, paylaşımına; "Yakın geçmişten bir tatil gibi hissettiren kısacık, hızlı ileri sarılmış bir gün" notunu düştü.
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Birce Akalay'ın Amsterdam tatilinde bir süredir aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş'ın eşlik etmediği görüldü.