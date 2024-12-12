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        Haberler Magazin Birce Akalay'ın Amsterdam anıları: İleri sarılmış bir gün - Magazin haberleri

        Birce Akalay'ın Amsterdam anıları

        Birce Akalay, kısa süreli Amsterdam'a gitti. Keyifli bir gün geçiren oyuncu, şehirde çektirdiği fotoğraflarını; "Hızlı ileri sarılmış bir gün" notuyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 10:21 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:21
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          Birce Akalay, kısa süreliğine çıktığı Amsterdam seyahatini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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          Şehrin sokaklarında yürüyen ünlü oyuncu, kalabalığın keyfini çıkardı.

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          Birce Akalay, şehrin farklı yerlerinde poz vermeyi ihmal etmedi.

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          "YAKIN GEÇMİŞTEN BİR TATİL"

          Ünlü oyuncu, paylaşımına; "Yakın geçmişten bir tatil gibi hissettiren kısacık, hızlı ileri sarılmış bir gün" notunu düştü.

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          Birce Akalay'ın Amsterdam tatilinde bir süredir aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş'ın eşlik etmediği görüldü.

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