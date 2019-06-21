Oyuncu Birce Akalay, eski eşi Sarp Levendoğlu’ndan boşanmasının ardından Can Tunalı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran oyuncu Birce Akalay ve Can Tunalı, ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.

"YENİDEN DOĞDUĞUM O GÜNLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Birce Akalay, sevgilisi ile romantik pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Akalay, paylaşımına, "Bizi biz yapan sadece iyi günler değildi. Hiç olmadı zaten. Yeniden doğduğum o günleri de unutmadım ve asla unutmayacağım. Dostum, sevgilim, yol arkadaşım. İyi ki..." notunu düştü. Çiftin paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İKİNCİ BAHAR

Ünlü çift, önceki gün tatil sezonunu Bodrum Gümüştük'te açmıştı. Bir mekanda gün batımını seyreden çift, gazetecilere selam vermeyi ihmal etmemişti. Can Tunalı’nın saçını, sakalını uzattığı ve gözlük takarak yeni bir tarz yaptığı dikkatlerden kaçmamıştı.

'ÖZEL HAYAT' KURALI

Oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezindeki restoranda görüntülenmişti. Eski sevgilisi Can Tunalı ile barıştığı iddia edilen Birce Akalay, çıkışta muhabirlerin sorularına, “Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum” diyerek cevap vermişti.



