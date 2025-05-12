Birce Akalay, bu yıl da Cannes'da - Magazin haberleri

Birce Akalay, bu yıl da Cannes'da - Magazin haberleri

Bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali 13 Mayıs'ta açılış töreniyle başlayacak. Jüri başkanlığını Juliette Binoche'un üstleneceği festivale birbirinden ünlü Hollwyood yıldızları katılacak.

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Birce Akalay, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Cannes Film Festivali'nde boy gösterecek. Akalay'ın 13 Mayıs'taki açılış töreninde kırmızı halıda yürüyeceği ve düzenlenecek etkinliklere katılacağı açıklandı.

Birce Akalay, Cannes'da sahil gezintisi yaparken Meryl Streep'in sergilenen set koltuğunu görüntüledi.