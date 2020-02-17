Bircan Bali-Ömer Gezen çifti sürpriz bir kararla evliliklerine devam kararı verdi. Bircan Bali sunucusu olduğu Söylemezsem Olmaz programında yaptığı açıklamada, "Boşanma sürecine girmiştik ama şimdi çok iyiyiz. Bebeğimizi Allah izin verirse aynı çatı altında büyüteceğiz" dedi.

Ömer Gezen’le Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde sade bir törenle nikâh masasına oturan Bircan Bali, evliliği Instagram paylaşımıyla duyurmuştu.