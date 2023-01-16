Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Bircan Bali intihar etti dedi: Hafsanur Sancaktutan'ı hedef gösterdi! Ünlü oyuncudan açıklama geldi!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucularından biri olan Bircan Bali, sosyal medya hesabından ortaya bir iddia attı! Sunucu, ünlü bir kadın oyuncunun intihara teşebbüs ettiğini söyledi. Bugün programında yaptığı açıklamalarda ise ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ı hedef gösterdi.

Giriş: 16.01.2023 - 11:30 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında canlı yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz’ın sunucularından olan Bircan Bali, ünlü bir kadın oyuncunun intihar ettiğine dair iddialarıyla gündemi karıştırmıştı. Bugün yaptığı programda ise Hafsanur Sancaktutan'ı hedef gösterdi.

  • Hafsanur Sancaktutan ise, konuyla alakalı sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir duyuru yayınladı ve konuya avukatlarının dahil olduğunu belirtti.

  • Bircan Bali sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; "Maalesef üzücü bir magazin haberi vermek için siyah fondayım! Çok ünlü bir kadın oyuncu dün gece intihara teşebbüs edip, bilelerini kesti ve aynı zamanda da ilaç içti. Şu an hala hastanede, çok şükür ölmedi. Nedenini araştırıyorum. İsmi, programımda açıklayacağım!" ifadelerini kullanmıştı.

  • Hafsanur Sancaktutan, konuyla alakalı sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba. Biraz önce tv'de yayınlanan bir magazin programında beni ve ailemi çok üzen, çok zor durumda bırakan bir haber yapıldı. Tedavi olduğum hastaneden gerekli raporları alarak, yasal bir süreç başlatacağım için avukatım tarafından bu aşamada detaylı bir açıklama yapmamam istendi. Tek söyleyeceğim; 22 yaşında, ailesini, işini ve hayatı çok seven bir gencim! Böyle bir habere maruz kaldığım için çok üzgünüm. Basında ve sosyal medyada bu konuda vicdanlı davranılacağına inanıyor, habere itibar edilmeyeceğini umuyorum. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum."

  • İşte Hafsanur Sancaktutan'ın Instagram hesabının hikaye bölümünde yayınladığı paylaşımı...

  • Bircan Bali'nin konuyla ilgili yeni bir yorum yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.