Hafsanur Sancaktutan, konuyla alakalı sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba. Biraz önce tv'de yayınlanan bir magazin programında beni ve ailemi çok üzen, çok zor durumda bırakan bir haber yapıldı. Tedavi olduğum hastaneden gerekli raporları alarak, yasal bir süreç başlatacağım için avukatım tarafından bu aşamada detaylı bir açıklama yapmamam istendi. Tek söyleyeceğim; 22 yaşında, ailesini, işini ve hayatı çok seven bir gencim! Böyle bir habere maruz kaldığım için çok üzgünüm. Basında ve sosyal medyada bu konuda vicdanlı davranılacağına inanıyor, habere itibar edilmeyeceğini umuyorum. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum."