Birbirlerinden şikayetçi oldular

CHP lideri Özgür Özel bugün saat 12.00’de partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Özel açıklamasında, AK Parti MKYK üyesi ve Avukat Mücahit Birinci’nin İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Kapki’yi 31 Temmuz günü cezaevinde ziyaret ettiğini ve bu görüşmede Kapki’nin önüne 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını koyduğunu ve ‘bunu imzalayacaksın, üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin.’ dediğini iddia etti.

REKLAM advertisement1

Özel’in bu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kapki ile Avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğinin araştırılması için re’sen soruşturma başlattı.

REKLAM

“MÜCAHİT BİRİNCİ GÖRÜŞMEK İÇİN HABER GÖNDERDİ”

Savcılığın başlattığı soruşturma üzerine ifadesi alınan Murat Kapki, İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında Tekirdağ Cezaevi’nde tutuklu bulunduğunu söyledi. Özgür Özel’in gündeme getirdiği el yazılı şikayet dilekçesinin kendisine ait olduğunu kabul eden Murat Kapki, bu şikayeti Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığını söyleyerek, “Dilekçemde de belirtiğim üzere kamuoyunda İBB dosyası olarak bilinen dosya kapsamında cezaevindeyken Melih isimli soyadını hatırlamadığım aynı zamanda aramızda vekalet ilişkisi bulunan avukat arkadaşım bana ulaşarak Mücahit Birinci isimli avukatın benimle görüşmek istediğini ve şahsın benim tutuklu bulunduğum dosyadan tahliye ettirebileceğini bana iletmek amacıyla bahsettiğim Melih isimli arkadaşımla haber göndermişti. Ben söz konusu dosyada 3 defa, Mücahit Birinci’nin ise haber gönderdiği tarihlerde ise iki defa ifade vermiştim. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmama rağmen beyanlarım yeterli görünmediğinden halen tutukluydum. Ben de tahliye olabileceğimi düşünerek bu şahısla görüşebileceğimi söyledim. Bunun üzerine noter kanalıyla gönderilen vekaletname ile 29 Temmuz 2025 tarihinde Av. Mücahit Birinci’yi avukatım olarak tayin ettim.” dedi.

“KENDİMİ ONA TESLİM ETMEMİ SÖYLEDİ” Mücahit Birinci’yi daha önceden tanımadığını söyleyen Murat Kapki, “Bu şahsı ilk ve son defa beni ziyaret ettiği gün gördüm. Vekaletname düzenlendikten sonra 31 Temmuz 2025 tarihinde Mücahit Birinci ziyaretime geldi. Görüşmeye başladıktan sonra bana öncelikle Makyavelist olmamı ve kendimi ona teslim etmem gerektiğini söyledi. Bunu yaparsam bir hafta içinde tahliye olacağımı söyledi. Ben de bunun yolunun nasıl olacağını sorduğumda yanında 2 nüsha halinde getirdiği 1,5 sayfalık bilgisayar yazılı metinleri bana verdi ve okumamı söyledi. Bu metinlerin içeriğinde şikayetimdir başlıklı dilekçemde 4 madde halinde yazdığım hususlar bulunmaktaydı. Ben bunları okuyunca kimseye iftira edemeyeceğimi söyleyip, metinde geçen hususların doğru olmadığını belirttim. Söz konusu metni imzalamayı reddettim.” ifadelerini kullandı. “2 MİLYON DOLAR İSTEDİ, HAKİM SAVCILARLA İRTİBATIM VAR DEMEDİ” Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için zaten ifade verdiğini söyleyen Murat Kapki, “Buna rağmen Fuat Uğur, Cem Küçük, Nedim Şener gibi gazetecilerin benim hakkımda aleyhte yazılar yazdığını söylediğimde kendisinin tüm bu durumları tersine çevireceğini ve yine kendisine teslim olmamı vadetti. Ayrıca tüm bu işlerin karşılığı olarak benden 2 milyon ABD doları para alacağını söyledi. Fakat bu ücreti talep ederken bu parayı herhangi birine vereceğine dair bir ibaresi olmadı. Bunun üzerine ben kimseye iftira etmeyeceğimi söylediğimden aramızdaki görüşme sonlandı. Sonrasında yanında getirdiği yukarıda yazıların olduğu metinleri benden aldı. Kendisi çıkacakken benim tahliye olup olamayacağımı kendisine sordum. Av. Mücahit Birinci de senin tercihin bu oldu şeklinde bir cümle kurdu ve yanımdan ayrıldı. Mücahit Birinci isimli avukat yanıma geldiğinde adliye içerisinde ilişkili olduğu hakim ya da Cumhuriyet savcısı olduğuna dair ve dolayısıyla bahse konu benden istediği parayı bu ilişkilerini kullanmak amacıyla kullanacağına dair bir vaatte bulunmadı.” şeklinde konuştu.

KAPKİ: MÜCAHİT BİRİNCİ’DEN ŞİKAYETÇİYİM Söz konusu olaydan birkaç gün sonra yine noter kanalıyla 5 Ağustos 2025 tarihinde Mücahit Birinci’yi azlettiğini söyleyen Kapki, “Avukatım aracılığıyla Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundum. El yazılı dilekçemin medyada ya da beli siyasi partilerin eline nasıl geçtiğine dair bir bilgim bulunmamaktadır. Ayrıca Mücahit Birinci isimli şahıstan şikayetçiyim” dedi. ŞİKAYETÇİ OLMAK İÇİN GELDİ DHA'nın haberine göre de başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Avukat Mücahit Birinci'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki'den şikayetçi olacağı öğrenildi. Kendisi hakkında re'sen başlatılan soruşturma ile ilgili ifade vermek istediğini söyleyen Birinci'nin henüz ifadesinin alınmadığı öğrenildi. Özel’in iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı DOSYA YETKİSİZLİKLE İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi cezaevinde bulunan Murat Kapki, 13 Ağustos günü Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukat Mücahit Birinci hakkında “Görevi kötüye kullanma” suçundan yaptığı suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Fotoğraf: İHA