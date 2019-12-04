Biran Damla Yılmaz, yardımcı oyunculuk için görüşmeye oturduğu masadan başrol oyuncusu olarak kalktı. 'Mucize 2 Aşk'ta 'Mizgin'i canlandıran Yılmaz, Habertürk HT Stüdyo'da başrolü nasıl aldığını, karakterine nasıl hazırlandığını ve çekimler boyunca usta isimlerden hangi öğretileri edindiğini anlattı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Biran Damla Yılmaz...

O da birçok meslektaşı gibi oyunculuğa küçük yaşlarda heveslendi.

O da birçok meslektaşı gibi 'Hayır, oyuncu olmayacaksın' diyen ebeveynlerine 'Evet, oyuncu olacağım. Bunu kimse engelleyemez' şeklinde karşılık verdi.

O da birçok meslektaşı gibi hayalindeki meslek için ailesine karşı direndi.

O da birçok meslektaşı gibi inatçılığıyla, hevesiyle ailesini ikna ederek oyunculuğunu geniş kitlelere gösterdi.

12 - 13 yaşlarında bir ajansa yazıldı.

İki yıl boyunca ne arayan oldu ne de soran...

Sonra bir gün; "Ben ajansa kayıt olmuştum. Beni kimse aramıyor" şeklinde bir mail gönderdi.

Cevap geldi; "Sevgili Biran Damla. Sana ulaşamıyoruz. Telefonun hep kapalı."

Meğerse telefonunu değiştirmiş, yeni numarasını ajansa vermeyi unutmuş.

Velhasıl, o günden sonra Biran Damla Yılmaz, reklam filmleriyle başladığı oyunculukta 3 TV dizisinde yardımcı karakterleri canlandırdıktan sona 4'üncüsünde başrole yükseldi.

Bir de sinema filmi vardı.

Orada da yardımcı karakterdi.

Biran Damla Yılmaz, hiç bekmelediği bir anda 2015'te 3.737.605 kişinin izlediği 'Mucize'nin devamı olan 'Mucize 2 Aşk'taki başrollerden biri oldu.

Rol arkadaşları Fikret Kuşkan, Erdal Özyağcılar, Mert Turak, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Mahsun Kırmızıgül, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir, Deniz Özerman, Ali Sürmeli, Metin Yıldız, Meral Çetinkaya, Suna Selen ve Dilek Denizdelen.

Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği, senaryosunu yazdığı ve rol aldığı filmde 'Mizgin'i canlandırdı.

'Mucize 2 Aşk', Biran Damla Yılmaz'ın kariyerindeki ikinci, sinemadaki ilk başrolü.

Başrol oynayacağını da çok sonra öğrenmiş.

Bir gün filmin yapımcısı olan Boyut Film'in ofisine çağırmışlar.

Yardımcı karakterlerden birini canlandıracağını düşünürken 'Başrolü sana verdik, haberin yok mu? demişler.

Yokmuş.

O esnada yaşadığı şoku üzerinden atıp 'Mizgin'e çalışmaya başlamış.

İlk başrolünde ortaya nasıl bir iş çıkardığını 6 Aralık'tan itibaren göreceğiz.

Kendisi, kendisinden emin.

Biran Damla Yılmaz, Habertürk HT Stüdyo'da Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevapladı. Konu kadın sorunlarına gelince 'Şiddete ve değersizleştirilmeye çoktan başkaldırmalıydık' dedi.

'Mucize 2 Aşk'tan teklif aldığında ne hissettin?

Teklifi aldığımda hep birlikte bir masada oturuyorduk. Bana filmin karakteri hakkında bir şeyler anlatmak istiyorlardı.

Aramızdaki konuşma şöyle oldu;

- 'Mizgin' hakkında ne düşünüyorsun?

- Ne 'Mizgin'i?

- Hiç kimse sana bir şey söylemedi mi?

- Hayır söylemediler. Şimdi ben ne yapıyorum?

- Baş rolümüzü sana verdik.

Masaya oturduğumuzda benim açımdan ortada netleşen bir rol yoktu. Ama Mahsun Kırmızıgül ile Murat Tokat karar vermiş. Hem de çoktan vermişler. Başrol olmayan bir karakter için başvurmuştum. Meğer beni başrole seçmişler.

Başrol için seçildiğini öğrenince neler hissettin?

Çok enteresan duygular hissettim. Hayatım boyunca unutamayacağım özel bir andı. Sonra karakteri nasıl coşturabileceğim üzerine Mahsun Hoca ile sıkı bir çalışma içine girdim. Çünkü 'Mizgin', toplumda farkındalık oluşturma adına çok özel bir karakter. Sonra kendimi bir hafta boyunca eve kapattım. Mahsun Hoca'nın repliklerimi ve onları nasıl bir şiveyle yansıtacağım yönündeki ses kayıtlarını dinleye dinleye ‘Mizgin'e çalıştım. Artık tamamen üstüme o kalıbı oturtmuşum gibi hissetmeye başlayınca ‘Mizgin'i canlandırmaya hazır hale geldim.

'Mizgin'in seni en çok etkileyen özellikleri neler oldu?

Çok özel bir karakter. Çok zor şartlar altında kadınların söz sahibi olmadığı bir ortamda büyümüş. Hiç tanımadığı bir adamla evlendiriliyor. Kaderine boyun eğiyor ama evlendiği adama da sahip çıkıyor. Sonra da bir yolculuğa... 'Mizgin'in bütün yaşadıklarına rağmen güçlü ve azimli olması beni en çok etkileyen yanı oldu. Bir kadının neler için savaş verdiğini, nelere maruz kaldığını anlatacağız. Kadınların sorunu sadece ülkemize özgü değil. Dünyadaki bütün kadınların sorunu aynı. Kadın olmak zordur. Şiddet ve değersizleştirilme... Şiddete ve değersizleştirilmeye karşı çoktan başkaldırmalıydık. Farkındalık oluşturmamız gerekiyor.

‘Mizgin'i canlandırmanın kariyerine nasıl bir etkisi olmasını umarsın?

Film de karakter de benim için bir dönüm noktası. Kariyerimde çok özel bir yere sahip olacak. Kadromuz bir ustalar birliği. Hepsinden ayrı ayrı öğrendiklerimin ufkumu açtığını söyleyebilirim. Kendilerinden edindiğim her öğreti kariyer yoluma ışık tutacak. Edindiğim en önemli öğretilerden biri şudur; kaç yaşında olursan ol, kaç projede yer almışsan al her daim çalışkan, heyecanlı, azimli ve öğrenmeye açık olman gerektiğidir.

Oyunculuk sana ne ifade ediyor?

Birçok karaktere girip onların hayatlarını yaşamak gerçekten ayrıcalıklı bir durum. Hem eğlenceli, hem heyecanlı hem de öğretici.