Bir zamanların dünyaca ünlü çocuk modelleri şimdi nasıl gözüküyor?

Genç kızın ebeveynleri ise şov dünyasının kesinlikle bir parçası değil. Anastasiya'nın annesi ekonomist, babası ise araba sektöründe çalışıyor. Ancak yine de çift, kızlarına güzel bir kariyer sağlamak ve onun normal bir kız çocuğu gibi yetişmesi için fazlaca çaba gösteriyor.

Fotoğraflar Instagram'dan alınmıştır.