31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir Zamanlar Çukurova 53. son bölümü izleyicisi ile buluştu. ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde, Demir İstanbul'daki tüm mülklerini Feleki ile Yılmaz'a kaptırıyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bir Zamanlar Çukurova 54. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
DEMİR HEM UÇURUMUN HEM ÖLÜMÜN KIYISINDA!
Tam ihale darbesini atlattım derken, İstanbul'daki tüm mülklerini de Fekeli ve Yılmaz'a kaptırdığını öğrenen Demir, aklını kaybetmek üzeredir! Züleyha'nın çocuklarını ayıracağı korkusu ile Hünkar'ın ileride ne olur ne olmaz diye mülkleri Leyla'nın üzerine yapmak istemesi de kafasını iyice karıştırmıştır. Tüm bu karmaşa içinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Demir, otomobilini uçurumun kıyısında durdurabilir! Ön tekerlekleri uçurumda, arka tekerlekleri toprakta kalan otomobil tam anlamıyla bir sırat köprüsüne döner!
ADNAN YİNE YILMAZ'IN KUCAĞINDA!
Demir, hayatı pamuk ipliğine bağlı, otomobilinin içinde yaşam savaşı verirken, konağın bahçesinde yine Adnan ve Yılmaz buluşur. Topunu kovalayan küçük çocuk, Yılmaz'ın yanına gider. Oğlunu almaya giden Züleyha da Yılmaz da tedirginlikle etraflarına bakarlarken, avluya bir otomobil girer! Ve ikisi yine açıklamaları gereken bir duruma düşerler!
ÜZÜM HASTA ANNESİNİN TESELLİSİNİ SANİYE ANNESİNDE BULUYOR!
Huğlarda kontrole giden Saniye, Üzüm'ün annesini hasta bulur. Acil olarak annesi hastaneye yatırılınca, Üzüm de yine Saniye annesine kalmaya gelir. Minik misafir Saniye ve Gaffur'un gözlerinin ışıldamasına yol açsa da, hasta annesinin hüznünü taşıyan Üzüm'ü teselli etmek zor olacaktır.
SABAHATTİN VE SAVCI'YA BÜYÜK DARBE KİMDEN GELECEK?
Geçirdiği sıkıntılı günlerin ardından Dr. Sabahattin, Savcı Jülide ile mutluluğu bulmuştur. Sık sık buluşup, gelecek hayalleri kuran çiftin hayatını, Jülide'nin davetsiz bir ziyaretçisi alt üst eder! Hem ilişkileri hem de Dr. Sabahattin'in hayatı için zor günler bu ziyaret ile karşılarına dikilecektir!
BEHİCE, HÜNKAR'IN HANGİ SIRRINI BİLİYOR?
Müjgan artık neredeyse evden çıkmaz ve oğlunu gözünün önünden ayırmaz hale gelir. Dernek başkanlığı yarışına iddialı giren Behice, bir yandan da yeğenini mantıksız davrandığına ikna etmeye çalışmaktadır. Behice, evde huzuru sağlamaya çalışırken, Çukurova'da iktidar sahibi olabilmek için tüm kozlarını kullanmaya kararlıdır. Seçim yaklaştıkça gizli kapılar ardında yapılan toplantılar artar! Bu arada Behice, Hünkar'ı bahçede yakalayıp ziyaretine gitmeyi de ihmal etmez. Herkesin sırları olduğuna dair yaptığı konuşma ile Hünkar, Behice'ye karşı önlem almanın zamanı geldiğini anlayacaktır!
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