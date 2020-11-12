Bir Zamanlar Çukurova Hünkar öldü mü?

Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam veda yaşanıyor. Dizinin önde gelen oyuncularından biri olan Vahide Perçin, bu akşam diziden ayrılıyor...
HÜNKAR ÖLDÜ MÜ?
Son bölümün final sahnesinde Behice'nin Hünkar Yaman'ı bıçaklamasından sonra yeni fragman heyecanla beklenmeye başlandı. Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı yayınlandı ve Hünkar Yaman'ın öldüğü cenazesinin kalktığı görülüyor. Dizinin yeni bölümünde izleyiciler duygusal anlar yaşayacak ve gözyaşlarına hakim olamayacak.
VAHİDE PERÇİN KİMDİR?
Vahide Perçin (d. 13 Haziran 1965),Türk tiyatro, film ve dizi oyuncusu.
İlk yılları
Vahide Perçin İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası kamyon şoförü, annesi ev hanımı olan Perçin, lisede grafik okudu, daha sonra İktisat Fakültesine girdi ama aklı oyunculuktaydı. Sınavlarına girdiği 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Okul birincisi olarak bitirdiği DEU GSF Tiyatro Bölümü'nde, en büyük desteği hocası Özdemir Nutku'dan gördü. Okuldan mezun olunca Ankara'ya yerleşti ve AST'ye girdi. Daha sonra Devlet Tiyatrosu'nun teklifini kabul edip Adana'ya gitti.
Kariyeri
Vahide Perçin 2003'te başlayan Bir İstanbul Masalı dizisindeki Suzan Kozan rolü ile televizyon dünyasına adım attı. Gördüm ailesi İstanbul'a yerleşir. Hemen arkasından Hırsız Polis dizisindeki Fulya rölüyle seyirci karşısına çıktı. 2006'da İlk Aşk filminde Çetin Tekindor ile başrolü paylaştı. Vahide Perçin, 2007 yılından 2010 yılına kadar Annem adlı dizide Zeynep Eğilmez karakterini canlandırdı. Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oyuncusu olarak Zehra Yılmaz karakterine hayat veriyordu; ancak sağlık sorunları nedeniyle 3. sezondan itibaren dizide yer almadı. Private Practice adlı dizinin uyarlaması olan Merhaba Hayat adlı yeni bir medikal dizide Yetkin Dikinciler, Seda Güven, Nihan Büyükağaç, Yasemin Sanino, Melike Güner ve Keremcem ile doktor rolünde oynadı. 13 Ocak 2013 tarihinde bu dizi yayından kaldırıldı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Meryem Uzerli'nin diziden ayrılmasından dolayı 3. sezonun son bölümünden itibaren Hürrem Sultan karakterini canlandırmıştır.
Özel yaşamı
Vahide Perçin 1991'de AST oyuncusu Altan Gördüm ile evlendi ve eşinin soyadını aldı. 1994'te kızları Alize dünyaya geldi. 2011'de meme kanserine yakalandı ve tedavi gördü. 2013 yılında eşinden ayrıldı.
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