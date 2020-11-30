Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova, 74. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Gözlerin yeni bölüm fragmanına çevrildiği dizide Hünkar'ın ölümü büyük olay yarattı!
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 75. BÖLÜM FRAGMANI
— atv (@atvcomtr) November 29, 2020
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 74. BÖLÜMDE NELER OLDU?
‘Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde Züleyha, eczanedeki karşılaşmalarında Müjgan’ın hamilelik haberini öğrenip, üzgün bir halde konağa döner. Ne Saniye ne Sevda derdinin ne olduğunu öğrenemez. Yaşadığı üzüntü, Züleyha’yı bambaşka bir bakış açısına ve yeni kararlara götürecektir.
Hastaneden taburcu olan Behice, mağduriyetini resmileştirmek istercesine yeni bir oyun kurar. Züleyha tarafından hedef gösterildiğini herkese ilan edecektir. Ancak attığı adımlar Çukurova’nın bir diğer “kurnaz” kadını Şermin’i kuşkulandırır. Neredeyse yaptığı planın tamamını çözerek, Demir’e gider. Şermin bu sayede hem kendisini küçümseyen Behice’yi alt etmeyi hem de yeniden “Yaman” olarak kabul görmeyi istiyordur.
Demir de Züleyha da gitmesini istemeyince iyice konağa yerleşen Sevda, evin hanımlığına da alışmaya başlayacaktır. Bu durum, Saniye için tahammül edilemez bir hale gelecektir. Gaffur hem Behice’nin tehditlerinden hem de Saniye’nin tavırlarından kovulacakları korkusu yaşarken yine yanlış adımlar atacaktır. Gaffur’un korkularına daha da çok sinirlenen Saniye ise, Hanım’ın yerine birini kabul etmektense kovulmayı göze alacaktır.
Müjgan’ın hamilelik haberi Züleyha’yı üzerken, Yılmaz için ise çıldırtıcı bir hal alır. Evde büyük bir kavga çıkar. Olaylar o kadar çığırından çıkacaktır ki, Yılmaz silaha sarılmak durumunda kalacaktır. Fekeli’nin gönlü hala Hünkar’a yanıyor
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı “Bir Zamanlar Çukurova” atv’de...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!