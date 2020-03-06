06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir Zamanlar Çukurova 58. son bölüm dün akşam ekranlara geldi. Bir Zamanlar Çukurova'da Demir, Yılmaz ile Züleyha'nın görüntülerini gördükten sonra Züleyha için büyük zulüm başlamış oldu. Müjgan sebep olduklarının ardından çocuğunu alıp İstanbul'a gitti. Demir, çocukları Züleyha'ya göstermemeye kararlı. Ancak bu olanlar artık Züleyha'yı delirtmiş durumda. Züleyha artık kendi canından da Demir'in canından da vazgeçmeye hazır. Bir Zamanlar Çukurova 59. yeni bölüm özeti ve 58. son bölüm özeti haberimizde.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Herkesin hayatını cehenneme çevirdin!”
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 58. SON BÖLÜM ÖZETİ
Züleyha’nın Ercüment’in ölümü ile ilgili duyduklarını anlatmak için Yılmaz ile buluşması, Çukurova’da bugüne dek görülmemiş bir savaşın başlamasına neden oldu!
Yılmaz’ı takip edip Züleyha ile görüntülerini kaydeden Müjgan, kendi hayatı dahil herkesi savuracak bir bombayı çiftliğin ortasına attı. Paketten çıkan görüntüleri izleyen Hünkar ve Demir’in önce nutku tutulur. Demir, o an adeta aklını yitirmiş hale gelerek silahına sarılır ve Züleyha’yı sürükleyerek otomobiline götürür. Alt katta kavgaya tutuşmuş olan Şermin, Naciye ve tüm çalışanların korku dolu bakışları içinde otomobil uzaklaşır.
Hünkar, olanlara engel olmak için Fekeli’den yardım ister. Ama Demir ve Züleyha’yı silah sesi duyulana kadar kimse bulamayacaktır!
YILMAZ MÜJGAN’IN YAPTIKLARINI ÖĞRENECEK Mİ?
Demir’in Züleyha’yı alıp gitmesi Yılmaz’ı da çileden çıkarır. O da silahını eline alır. Fekeli bir yandan Züleyha’yı bulmaya bir yandan Yılmaz ve Demir’in karşılaşmamasını sağlamaya çalışacaktır.
Olan biten her şey Behice ve Müjgan arasında da iplerin gerilmesine neden olur. Müjgan, yaptıklarının sonuçları karşısında Yılmaz’ı tamamen kaybedebileceğini anlar.
Hünkar ise ilk kez neden olduklarından dolayı bu kadar pişman olacaktır. Şimdi tek amacı oğlunu da Züleyha’yı da bu kabustan çıkarmaktır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!