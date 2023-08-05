Bir yıldız daha Suudi Arabistan yolcusu!
Franck Kessie'nin yeni durağı belli oldu. Barcelona forması giyen Fildişi Sahili futbolcu, Suudi Arabistan takımlardan Al Ahli'yle anlaştı
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Suudi Arabistan kulüpleri yüksek bedelle yıldız transferlerine devam ediyor.
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Daha önce Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin, Edouard Mendy ve Roberto Firminho'yu transfer eden Al Ahli, Franck Kessie'yi de kadrosuna katıyor.
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Al Ahli, Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği ve satış listesine koyduğu Kessie ile her konuda anlaşmaya vardı.
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Suudi ekibi, bu transfer için Barcelona'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
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Franck Kessie'nin Al Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
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Kariyerinde, Stella Club, Atalanta, Cesena ve Milan formalarını giyen orta saha oyuncusu, geçen yıl transfer olduğu Barcelona'da 43 maça çıktı.
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Deneyimli futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.