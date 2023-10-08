Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, 10-15 kişilik bir grup, sopa ve silahlarla siteyi basarak dehşet saçtı. Saldırganlar, ellerindeki demir sopa ve taşlarla site yöneticisi Hacı Koçak ve oğlunu yere yatırıp öldüresiye dövdü. Saldırganlar, sitenin yönetim odasında bulunan yüklü miktarda parayı ve Koçak'ın cebinde bulunan kendisine ait dairenin anahtarını da gasp ederek olay yerinden uzaklaştı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve beyin kanaması riskiyle hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun tedavisi devam ederken, saldırganların şikâyet üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Yaşanan olayın amacının ise site yönetimini ele geçirmek olduğunu belirten Koçak, “Ne yaparsalar yapsınlar ama biz bu sitenin yönetimini mafya gruplarına teslim etmeyeceğiz” dedi.