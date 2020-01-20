Toprak Sergen'in yönettiği ve başrollerini abisi Burak Sergen, Cemal Hünal, Amine Gülşe, İclal Aydın, Doruk Sarıduman, Orçun İynemli, Ege Aydan, Caner Kadayıfçı, Aslı İnandık gibi çok geniş bir kadroyla paylaştığı filmde Ahmet Mekin, İzzet Günay, Suna Selen, Kayhan Yıldızoğlu ve Füsun Erbulak konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Gösterime 23 Nisan'da buluşacak olan filmin yönetmeni Toprak Sergen, Türk Masalı filmini şu sözlerle anlattı; "Dünyanın hayran olduğu masallarımız var bizim. Son masalını 50 yıl önce çeken Yeşilçam sinemamıza saygı duruşunda bulunmak ve 8'den 88'e oyuncu kadromuzla her yaşın izleyebileceği Anadolu'dan bir Türk Masalı çekmek istedik. Üstelik dünya sinemasının yıllardır beslendiği coğrafyamızdan dünyaya İngilizce dublaj seçeneğiyle sunacağımız uluslararası klasik bir 'epik saga' versiyonu oluşturduk. 'Evvel zaman içinde' geçen, olağanüstü güzel ve rengarenk bir doğada yaşayan Mutluluk ülkesinin karakterlerinin Karanlık ve Aydınlık tarafından kaderinin değiştirildiği, içinde aşkın komedinin ve gerçeküstü ögelerin harmanlandığı bir masal bu. Devlet Balesi dansçılarının dans ettiği, Türkiye'nin en kalabalık çocuk korosunun seslendirdiği, milli savunma sanatları sporcularımızın dövüştüğü, Erkin Koray ve Barış Manço gibi ustalarımızın eserlerinin yorumlandığı Türkiye'nin pek çok coğrafyasında çekilip animatik unsurlarla bezeli çok yönlü bir masal üstelik."