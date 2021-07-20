Bir tarih talanı daha!

Antalya'nın Akseki ilçesinde, 17-18'inci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Nodar Han, son 30 yılda define avcıları tarafından talan edildi.
Yarpuz Mahallesi yakınlarındaki Alacabel mevkisinde, iki dağın arasındaki vadide bulunan Nodar Han, zamanında 50 metre uzunluğunda dikdörtgen şeklinde inşa edilmiş. Hanın birçok bölümü kazılıp yıkılarak tahrip edilmiş durumda. Hanın konaklayanların su ihtiyacını karşılamak için taştan yapılmış kemerli kuyuda define avcıları tarafından tahrip edilmiş.
'ÇOCUKLUĞUMDA MUHTEŞEM BİR GÖRÜNÜMÜ VARDI'
Manavgat ilçesinin Gebece Mahallesi'nde yaşayan ve yaz aylarında Akseki'nin Yarpuz Mahallesi yakınlarında bin 825 metre rakımlı Alacabel civarında hayvanlarını otlatmak için yaylaya çıkan Ramazan Topaca, "Bu han bizim çocukluğumuzda dimdik ayaktaydı. Burada tahminen 6-7 kemer vardı. Şimdi ise sadece bir kemer ayakta kalmış durumda. Çocukluğumuzda buranın muhteşem bir görünümü vardı. Bir otel gibiydi. Bu tarihi han zamanında Antalya, Akseki, Bozkır ve Konya'dan develerle yük çekerlerken, bu han otel gibi uğrak yeriymiş. Zaman içerisinde kaçak kazı yapanlar bu hanı tahrip etmişler ve bu hale getirmişler. Biz eskiden bu hanın önceki halini bildiğimiz için şimdi tüylerimiz diken diken oluyor" dedi.
'NODAR HAN'IN ÜZERİ KAPALI VE SAĞLAMDI'
Hana ait kemerle taş yapı kuyunun da bulunduğunu aktaran Ramazan Topaca, kuyunun da bir bölümünün tahrip edildiğini söyledi. Ramazan Topaca gibi yazın hayvanlarını otlatmak için yaylaya çıkan Ali Öz de, 1974 yılından bu yana Toroslar'da bu bölgede hayvancılık yaptığını ve bölgeyi iyi bildiğini belirterek, "Nodar Han'ın üzeri kapalı ve sağlamdı. Defineciler buralara çok geldi gitti. Ne yaptıklarını bilmiyorum. Hanın etrafı ve içerisi kazılmış. Biz ekim ayı sonlarında göç ederiz. Biz gittikten sonra define avcıları yine buralara gelerek kaçak olarak kazı yapıyorlar. Eskiden Bozkır ve Konya'dan yük çekerlermiş. Burada kardan kıştan bu hana sığınırlarmış. Şimdi handan eser yok" şeklinde konuştu.
Bölgede yaşayan emekli sanat tarihi öğretmeni İbrahim Ekmekçi ise, hanın tamamen kaba yontu taş malzeme kullanılarak inşa edildiğini söyledi. Ekmekci, "Yapı, mevcut durum itibarıyla sadece barınak kısmından oluşan hanlar grubuna girmektedir. Akseki ve Bozkır tüccarlarının mallarını satmak için yola çıktıklarında hayvanlarının ve kendilerinin dinlenebildikleri tek nokta burasıdır" diye konuştu.
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