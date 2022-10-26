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Bir Peri Masalı 5. bölüm izle tek parça! FOX TV Bir Peri Masalı son bölüm full izle

Bir Peri Masalı 5. son bölüm izle

Bir Peri Masalı son bölüm ile 26 Ekim 2022 Çarşamba akşamı 20:00'da FOX TV ekranlarında yayınlandı. Diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler Bir Peri Masalı 5. bölüm izle ekranını araştırıyor. İşte Bir Peri Masalı 5. son bölüm özeti...

Giriş: 26.10.2022 - 17:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yapımını MEDYAPIM’ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı ve Merve Çolak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Bir Peri Masalı her hafta çarşamba akşamı severleriyle buluşuyor. Başrollerinde Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal gibi ünlü oyuncuları buluşturan Bir Peri Masalı yeni bölümü ile ekranlara geldi. İşte Bir Peri Masalı 5. bölüm özeti...

  • BİR PERİ MASALI 5. BÖLÜM İZLE

    Bir Peri Masalı 5. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Bir Peri Masalı son bölümü izlemek için FOX TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • BİR PERİ MASALI 5. BÖLÜM ÖZETİ

    Bige’yi ifşa etmeleri hem Zeynep, hem de Neslihan ve Harika için ters teper. Onur, Bige ile daha da yakınlaşırken, Neslihan başta olmak üzere ailedeki herkese karşı sert bir tavır alır ve hepsini şirketten uzaklaştırır.  

    Melis tarafından reddedilen Zafer ise Melis ile Zeynep arasındaki bağı çözmek konusunda kararlıdır. Ulaştığı bilgiler ile Zeynep’le yüzleştiğinde ise Zeynep’in yapması gereken önemli bir seçimi olacaktır. 

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