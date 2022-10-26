Bir Peri Masalı 5. son bölüm izle

BİR PERİ MASALI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Bige’yi ifşa etmeleri hem Zeynep, hem de Neslihan ve Harika için ters teper. Onur, Bige ile daha da yakınlaşırken, Neslihan başta olmak üzere ailedeki herkese karşı sert bir tavır alır ve hepsini şirketten uzaklaştırır.

Melis tarafından reddedilen Zafer ise Melis ile Zeynep arasındaki bağı çözmek konusunda kararlıdır. Ulaştığı bilgiler ile Zeynep’le yüzleştiğinde ise Zeynep’in yapması gereken önemli bir seçimi olacaktır.