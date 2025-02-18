'Bir Osmanlı Aydını: Osman Hamdi Bey' Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Osman Hamdi Bey’in yaşamı ve sanatına dair daha derin bir anlayış kazanmak isteyen sanatseverlere özel “Bir Osmanlı Aydını: Osman Hamdi Bey” rehberli sergi turu düzenliyor. Osman Hamdi Bey: Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu’ndan yapıtlarıyla yaşamı ve sanatı sergisi kapsamında düzenlenecek rehberli tur, Tanzimat döneminin önde gelen sanatçılarından ve entelektüellerinden Osman Hamdi Bey’i yakından tanıma fırsatı sunuyor.

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Osman Hamdi Bey

Osman Hamdi Bey’e yakın bakış

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek rehberli turda, Osman Hamdi Bey’in Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu’nda yer alan beş önemli eseri, sanatçının hayat hikâyesi ve eserlerinin kültürel bağlamına dair detaylarla birlikte ele alınıyor. Rehberli tur kapsamında, Osman Hamdi Bey’in sanatı ile dönemin toplumsal ve tarihsel atmosferi arasındaki ilişki gözler önüne serilirken aynı zamanda eserlerin koleksiyon içerisindeki önemi ve yeri de vurgulanıyor.

Osmanlı’nın modernleşme sürecine dair önemli ipuçlarını keşfetme imkânı da sunan “Bir Osmanlı Aydını: Osman Hamdi Bey” rehberli sergi turu 20 Şubat Perşembe 17.30’da, Pera Müzesi’nde gerçekleşecek.

Tura katılmak için resepsiyon@peramuzesi.org.tr e-posta adresinden rezervasyon yaptırabilirsiniz.