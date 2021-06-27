Bir orman yangını da Osmaniye'de çıktı!

Kaypak Köyü’ndeki ormanlık arazide öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, alevlerin bazı evlere sıçrama ihtimaline karşı yerleşim yerleri tahliye edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.