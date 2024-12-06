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        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Bir Ömür Resim: Erol BULUT' sergisi

        'Bir Ömür Resim: Erol BULUT' sergisi

        Akademisyen Zeynep Öztürk tarafından Prof. Dr. Erol Bulut anısına hazırlanan "Bir Ömür Resim: Erol BULUT" adlı kitabı ve Bulut'a ait eserlerin yer aldığı resim sergisi DG Art Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 21:24 Güncelleme: 06.12.2024 - 21:24
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        'Bir Ömür Resim: Erol BULUT' sergisi
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        Akademisyen Zeynep Öztürk tarafından Prof. Dr. Erol Bulut anısına hazırlanan “Bir Ömür Resim: Erol BULUT” adlı kitabın lansmanı ve Bulut'a ait eserlerin sergilendiği resim sergisi DG Art Project ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Sanatıyla yaşamış, duygularını büyük bir aşkla tuvaline resmetmiş Erol Bulut’un hayatı, fakülte yılları ve sanatına dair ayrıntıların okuyucularla paylaşıldığı kitap; bir yıllık bir hazırlık süreci sonunda hayat buldu.

        Kitapta Bulut’un yapmış olduğu resimler incelenirken bir ömür süren sanatına da yer veriliyor. Başta eşi Ümran Bulut olmak üzere dostlarının ve öğrencilerinin kaleminden satırlara yansıyan anılarında yer alıyor. Zeynep Öztürk şiirleriyle de Erol Bulut’un yaşamına, resimlerine bir yolculuk yaptırıyor.

        Erol Bulut’un resimlerinin kurgusunda simetri, sadelik ve dinginlik olarak çeşitlilik gösteren içsel önermeler göze çarpıyor. Sanatında her nesne, biçim olarak kendi gerçekliği ile resmedilmişken kompozisyon içinde güçlü bir anlatıma yardımcı oluyor. Resimlerindeki formlar, tabiatı görüş ve yorumlayış tarzı; olgun bir desen anlayışının varlığını açıkça ortaya koyuyor. Güncel sorunlardan insanoğlunun geçmişine uzanan yaşam yorumlarına, insanın varoluşunun gizemine ve kainattaki sırların heyecan verici yanlarına geniş bir perspektiften bakıyor. Sanatçının yapıtlarında; biçim - öz ilişkisinin mükemmel aktarımı, grafik ve renk düzenindeki rahatlık ve orijinal estetik yaklaşım dikkat çekiyor.

        Küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği "Bir Ömür Resim: Erol BULUT” sergisi, 08 Aralık 2024 tarihine kadar DG Art Project’te ziyaret edilebilir.

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        #DG Art Galeri
        #erol bulut
        #sergi
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