Bir ömür boyu beraber olmak sadece insanlara özgü değil... İşte partnerleri ile ölene kadar beraber olan hayvanlar!

David W. Macdonald ve arkadaşlarının "Monogamy: Cause, Consequence, or Corollary of Success in Wild Canids" (Yaban Köpeklerinde Tek Eşlilik: Neden, Sonuç veya Başarıya Eşlik Eden Bir Durum) adlı çalışmasına göre, tek eşlilik alfaların diğer erkek üyeler üzerindeki gücünü göstermesini kolaylaştırır.