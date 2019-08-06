SON DAKİKA! Bir maganda dehşeti daha! Çocuklar kıl payı kurtuldu... - Haberler

Sultangazi’de yol kenarına park ettiği kapalı kasa minibüse binen sürücü, yanından geçemediği için kendisine korna çalan halk otobüsünün şoförü ile tartıştıktan sonra dehşet saçtı.

Olay, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde seferini yapan halk otobüsü yol kenarına park edilen kapalı kasa minibüs yüzünden yoluna devam edemedi. Minibüs sürücüsü kapısını açarak aracına bindiği esnada otobüs şoförü kornaya basarak tepki gösterdi.

Otobüs şoförünün, “Kapıyı neden açık bırakıyorsun?” cümlesine “Nasıl gireceğim?” diyerek karşılık veren minibüs sürücüsü öfkelendi. Kısa süreli tartışmanın ardından halk otobüsü şoförü yoluna devam etti. Ardından harekete geçen minibüs şoförü, otobüsün önüne kırarak aracıyla da aynasını kırdı.

Bu sırada yol kenarında karşıya geçmek için bekleyen çocuklar, üzerlerine gelen minibüsü görünce büyük panik yaşadı. Çocukların korkusu bununla da sınırlı kalmadı. Otobüsten kopan parçadan kıl payı kurtulan çocuklar, ölümden döndü. Ayna çocuklarından birinin ayağına isabet etti. Çocuklar korku ve panikle yolun karşısına koştu. Yoluna devam eden minibüs sürücüsü birkaç metre sonra durdu. Bunu gören otobüs şoförü de araçtan inerek minibüsün yanına gitti. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.