Bir kez daha zulme dikkat çekti

İNCİL'DEKİ PASAJI PAYLAŞTI

Yusuf İslam'ın 2 yaşındaki Filistinli bir çocukla annesinin fotoğrafı eşliğinde bulunduğu paylaşımı şöyle; "Çocuk işkencecileri İsa'nın (a.s.) diliyle lanetlenmiştir. Hz. İsa, aralarında durması için küçük bir çocuğu davet etti. 'Size doğrusunu söyleyeyim' dedi: Değişip küçük çocuklar gibi olmazsanız, göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Bu nedenle, bu küçük çocuk gibi kendini alçaltan, göklerin egemenliğinde en büyük olandır. Benim adıma böyle bir küçük çocuğu kabul eden, beni kabul etmiş olur ama bana iman eden bu küçüklerden birini kim günaha sürüklerse, boynuna büyük bir değirmen taşı asılıp denizin derinliklerine atılması onun için daha iyi olur."