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        Haberler Gündem Bir kadın yolcu vapurundan düştü, balıkçı kurtardı

        Bir kadın yolcu vapurundan düştü, balıkçı kurtardı

        Kartal açıklarında yolcu vapurundan denize düşen kadın, balıkçı teknesinden atılan can simidi ile kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 20:25 Güncelleme: 09.05.2025 - 21:08
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        Bir kadın yolcu vapurundan düştü, balıkçı kurtardı
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        DHA'nın haberine göre; olay bugün Kartal açıklarında meydana geldi. Yolcu vapurundaki bir kadın, henüz bilinmeyen bir sebeple denize düştü. Vapurdaki diğer yolcular durumu görevlilere bildirirken, yakındaki bir balıkçı teknesinden denize can simidi atıldı.

        Can simidine tutunan kadın balıkçı teknesindekiler tarafından sudan çıkarıldı.

        Kıyıya getirilerek sağlık ekiplerine teslim eden kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadının sudan kurtarılma anları cep telefonu ile görüntülendi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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