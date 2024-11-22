Bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Şanlıurfa'da 43 yaşındaki bir kadın, yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Güvenlik kamera görüntülerinden kimliği belirlenen Suriye uyruklu Ahmad El Avvad gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.
Olay, saat 03.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.
Yalnız yaşayan Leyla Üren'in yaşadığı daireden gelen gürültü sonrası komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla gelen ekipler, girdiği evde kadını kanlar içerisinde buldu. Kontrolde boğazı bıçakla kesilen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
SURİYELİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Leyla Üren'in cesedi, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis de bölgedeki güvenlik kamerası incelemesinin ardından kimliğini saptadığı Suriye uyruklu şüpheli Ahmad El Avvad'ı yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.